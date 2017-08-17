Матч завершен
Милан
Милан
Монтоливо 25
Борини 67
Антонелли 69
Монтоливо 85
6:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
17 авг. 2017, 21:45 МСК
17.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
69'
69'
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Конти
Андреа Конти
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
25'
85'
25', 85'
90
8
Сусо
Сусо
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
79
Кессье
Франк Кессье
90
11
Борини
Фабио Борини
67'
67'
90
9
Силва
Андре Силва
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
20
Абате
Иньяцио Абате
68
Родригес
Рикардо Родригес
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
73
Локателли
Мануэль Локателли
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Шкендия
мин
1
Захов
Костадин Захов
90
7
Ибраими
Бесарт Ибраими
90
10
Хасани
Ферхан Хасани
90
14
Радески
Марьян Радески
90