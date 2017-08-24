Матч завершен
Шкендия
Тетово
0:1
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Милан
Милан
Кутроне 13
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
24 авг. 2017, 21:45 МСК
24.08.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Шкендия
мин
1
Захов
Костадин Захов
90
7
Ибраими
Бесарт Ибраими
90
10
Хасани
Ферхан Хасани
90
14
Радески
Марьян Радески
90
Милан
мин
30
Сторари
Марко Сторари
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
4
Маури
Хосе Маури
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
45
Дзанеллато
Никколо Дзанеллато
90
9
Силва
Андре Силва
90
63
Кутроне
Патрик Кутроне
13'
13'
90
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
15
Гомес
Густаво Гомес
46
Габбиа
Маттео Габбиа
8
Сусо
Сусо
79
Кессье
Франк Кессье
11
Борини
Фабио Борини