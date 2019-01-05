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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед VS Рединг
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Манчестер Юнайтед - Рединг: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 22
Лукаку 45
2:0
Манчестер Юнайтед - Рединг: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Рединг
Рединг
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
5 янв. 2019, 15:30 МСК
5.01.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
22
Ромеро
Серхио Ромеро
90
18
Янг
Эшли Янг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
20
Далот
Диогу Далот
90
8
Мата
Хуан Мата
22'
22'
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
45'
45'
90
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
2
Линделеф
Виктор Линделеф
-
27
Феллайни
Маруан Феллайни
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
-
Рединг
мин
31
Яаккола
Ансси Яаккола
90
6
Мур
Лиам Мур
90
20
Илори
Тиагу Илори
90
10
Свифт
Джон Свифт
90
3
Идом
Энди Идом
90
27
Ричардс
Омар Ричардс
90
15
Хэрриот
Каллум Хэрриот
90
38
Келли
Лайам Келли
90
35
Риномхота
Энди Риномхота
90
12
МакКлири
Гэрэт МакКлири
90
Запасные
28
Уокер
Сэм Уокер
-
4
О'Ши
Джон О'Ши
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
14
Алуко
Соне Алуко
-
17
Барроу
Моду Барроу
-
21
Мейте
Яку Мейте
-
События
Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Ромелу Лукаку
45'
33'
Желтая карточка
Энди Идом
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Хуан Мата
22'
Прошлые матчи
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Рединг
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
4
Рединг
0
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Рединг
16.03.2013
16 марта 2013
сб
20:30
Манчестер Юнайтед
1
Рединг
0
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Рединг
18.02.2013
18 февр. 2013
пн
22:59
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
1
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:30
Рединг
3 : 4
Манчестер Юнайтед
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:30
Рединг
3
Манчестер Юнайтед
4
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
18:00
Рединг
0 : 2
Манчестер Юнайтед
19.01.2008
19 янв. 2008
сб
18:00
Рединг
0
Манчестер Юнайтед
2
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Рединг
12.08.2007
12 авг. 2007
вс
18:00
Манчестер Юнайтед
0
Рединг
0
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