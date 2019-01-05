Манчестер Юнайтед - Рединг: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мата 22
Лукаку 45
2:0

Манчестер Юнайтед - Рединг: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Рединг
Рединг
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2019, 15:30 МСК
5.01.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Манчестер Юнайтед
мин
22
Ромеро
Серхио Ромеро
90
18
Янг
Эшли Янг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
20
Далот
Диогу Далот
90
8
Мата
Хуан Мата
22'
22'
90
17
Фред
Фред
90
15
Перейра
Андреас Перейра
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
7
Санчес
Алексис Санчес
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
45'
45'
90
Запасные
13
Грант
Ли Грант
-
2
Линделеф
Виктор Линделеф
-
27
Феллайни
Маруан Феллайни
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
-
Рединг
мин
31
Яаккола
Ансси Яаккола
90
6
Мур
Лиам Мур
90
20
Илори
Тиагу Илори
90
10
Свифт
Джон Свифт
90
3
Идом
Энди Идом
90
27
Ричардс
Омар Ричардс
90
15
Хэрриот
Каллум Хэрриот
90
38
Келли
Лайам Келли
90
35
Риномхота
Энди Риномхота
90
12
МакКлири
Гэрэт МакКлири
90
Запасные
28
Уокер
Сэм Уокер
-
4
О'Ши
Джон О'Ши
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
14
Алуко
Соне Алуко
-
17
Барроу
Моду Барроу
-
21
Мейте
Яку Мейте
-

События

Матч окончен 2:0
ГОЛ! 2:0
Ромелу Лукаку
45'
33'
Желтая карточка
Энди Идом
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Хуан Мата
22'

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Рединг
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
4
Рединг
0
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Рединг
16.03.2013 16 марта 2013 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
1
Рединг
0
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Рединг
18.02.2013 18 февр. 2013 пн 22:59
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
1
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:30
Рединг
3 : 4
Манчестер Юнайтед
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:30
Рединг
3
Манчестер Юнайтед
4
19.01.2008 19 янв. 2008 сб 18:00
Рединг
0 : 2
Манчестер Юнайтед
19.01.2008 19 янв. 2008 сб 18:00
Рединг
0
Манчестер Юнайтед
2
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Рединг
12.08.2007 12 авг. 2007 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
0
Рединг
0

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