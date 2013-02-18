Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Нани 69
Чичарито 72
2:1
Матч завершен
Рединг
Рединг
МакАнуфф 81
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
18 февр. 2013, 22:59 МСК
18.02.2013, 22:59 МСК
понедельник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Бюттнер
Александр Бюттнер
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Джонс
Фил Джонс
43
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Янг
Эшли Янг
64
0
Андерсон
Андерсон
84
0
Клеверли
Том Клеверли
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
0
Чичарито
Чичарито
72'
72'
90
Запасные
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Кагава
Синдзи Кагава
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Нани
Нани
69'
Рединг
мин
0
Федеричи
Адам Федеричи
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
0
Моррисон
Шон Моррисон
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
81'
81'
90
0
Карачан
Чем Карачан
90
0
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
64
0
МакКлири
Гэрэт МакКлири
70
0
Хант
Ноэль Хант
90
0
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
90
Запасные
0
Андерсен
Миккел Андерсен
0
Пирс
Алекс Пирс
0
Гантер
Крис Гантер
0
Гатри
Дэнни Гатри
0
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
0
Карришу
Даниэль Карришу
0
Погребняк
Павел Погребняк