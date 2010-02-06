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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 41
Ванден Борре 45
Кэррик 61
Бербатов 64
Уилсон 71
5:0
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2010, 18:00 МСК
6.02.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Корри Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Нани
Нани
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
61'
61'
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
67
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
41'
41'
67
0
Бербатов
Димитар Бербатов
64'
64'
67
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Фабио
Фабио
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
71'
71'
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
45'
45'
62
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Хьюз
Ричард Хьюз
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
75
0
Вебер
Данни Вебер
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
69
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Финнан
Стив Финнан
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Йебда
Хассан Йебда
0
Диндан
Аруна Диндан
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг