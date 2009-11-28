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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Боатенг 33
1:4
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 24
Руни 48
Руни 55
Гиггз 87
АПЛ, 14 тур
АПЛ,
14 тур
Англия
28 нояб. 2009, 18:00 МСК
28.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
33'
33'
90
0
Йебда
Хассан Йебда
79
0
Диндан
Аруна Диндан
82
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
63
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
0
Смит
Томми Смит
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
87'
87'
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
76
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
48'
24'
55'
48'
24', 55'
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Андерсон
Андерсон
0
Нани
Нани
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн