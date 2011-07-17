Матч завершен
Луч
Владивосток
Славнов 110
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
17 июля 2011, 11:00 МСК
17.07.2011, 11:00 МСК
воскресенье
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы
Луч
мин
0
Котляров
Александр Котляров
90
0
Семочко
Дмитрий Семочко
90
0
Кристич
Матия Кристич
90
0
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
0
Удалый
Игорь Удалый
90
0
Свежов
Виктор Свежов
78
0
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
0
Славнов
Роман Славнов
110'
110'
90
0
Алхазов
Александр Алхазов
84
0
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
0
Газинский
Юрий Газинский
90
Запасные
0
Степанов
Алексей Степанов
0
Могилевский
Павел Могилевский
0
Тимофеев
Виталий Тимофеев
0
Тихий
Дмитрий Тихий
0
Акопянц
Андрей Акопянц
0
Скобликов
Евгений Скобликов
0
Овчинников
Сергей Овчинников
Крылья Советов
мин
0
Юрченко
Давид Юрченко
90
0
Новицкий
Павел Новицкий
96
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
0
Соснин
Антон Соснин
90
0
Приёмов
Владимир Приёмов
90
0
Елисеев
Александр Елисеев
46
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Савин
Евгений Савин
90
0
Печник
Нейц Печник
106
Запасные
0
М'Боли
Раис М'Боли
0
Абдулфаттах
Басель Абдулфаттах
0
Ковба
Денис Ковба
0
Шалаев
Олег Шалаев
0
Пономаренко
Сергей Пономаренко