Матч завершен
Луч
Владивосток
1:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
23 окт. 1993, -:- МСК
23.10.1993, -:- МСК
суббота
Составы