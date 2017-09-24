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Луч VS Факел
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Луч - Факел: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0
Луч - Факел: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 11:00 МСК
24.09.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
15.03.2020
15 марта 2020
вс
17:00
Факел
1 : 0
Луч
15.03.2020
15 марта 2020
вс
17:00
Факел
1
Луч
0
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
10:00
Луч
3 : 0
Факел
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
10:00
Луч
3
Факел
0
19.05.2019
19 мая 2019
вс
10:00
Луч
1 : 0
Факел
19.05.2019
19 мая 2019
вс
10:00
Луч
1
Факел
0
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Факел
1 : 1
Луч
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Факел
1
Луч
1
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:00
Факел
3 : 1
Луч
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:00
Факел
3
Луч
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0 : 0
Факел
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
11:00
Луч
0
Факел
0
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
19:00
Факел
0 : 1
Луч
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
19:00
Факел
0
Луч
1
23.07.2016
23 июля 2016
сб
10:00
Луч
0 : 2
Факел
23.07.2016
23 июля 2016
сб
10:00
Луч
0
Факел
2
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
Луч
1 : 0
Факел
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
Луч
1
Факел
0
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
19:00
Факел
2
Луч
0
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
Факел
0
Луч
1
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1
Луч
3
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
Луч
0 : 0
Факел
04.05.2011
04 мая 2011
ср
11:00
Луч
0
Факел
0
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