Луч - Факел: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
0:0

Луч - Факел: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 11:00 МСК
24.09.2017, 11:00 МСК
воскресенье
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
Факел
1 : 0
Луч
15.03.2020 15 марта 2020 вс 17:00
Факел
1
Луч
0
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 10:00
Луч
3 : 0
Факел
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 10:00
Луч
3
Факел
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 10:00
Луч
1 : 0
Факел
19.05.2019 19 мая 2019 вс 10:00
Луч
1
Факел
0
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Факел
1 : 1
Луч
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 17:00
Факел
1
Луч
1
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Факел
3 : 1
Луч
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:00
Факел
3
Луч
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 11:00
Луч
0 : 0
Факел
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 11:00
Луч
0
Факел
0
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 19:00
Факел
0 : 1
Луч
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 19:00
Факел
0
Луч
1
23.07.2016 23 июля 2016 сб 10:00
Луч
0 : 2
Факел
23.07.2016 23 июля 2016 сб 10:00
Луч
0
Факел
2
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
Луч
1 : 0
Факел
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
Луч
1
Факел
0
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Факел
2 : 0
Луч
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 19:00
Факел
2
Луч
0
27.05.2012 27 мая 2012 вс 16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012 27 мая 2012 вс 16:00
Факел
0
Луч
1
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011 12 сент. 2011 пн 17:30
Факел
1
Луч
3
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
Луч
0 : 0
Факел
04.05.2011 04 мая 2011 ср 11:00
Луч
0
Факел
0

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