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мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
46
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
46
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
24
Эдер
Эдер
90
Запасные
Главный тренер
Юрий Семин
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
4
Зайцев
Николай Зайцев
90
6
Конде
Секу Конде
90
26
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
21
2
Милькович
Александар Милькович
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
1'
64
16
Баланович
Сергей Баланович
86
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 0:1
86'
64'
Желтая карточка
64'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
40'
21'
14'
Желтая карточка
1'
ГОЛ! 0:1
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Новости
02 сентября, 21:05
01 сентября, 12:41