Амкар-Пермь

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мин
80
Оланаре
Аарон Оланаре
59'
48'
65
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
46
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
78
20
Комолов
Павел Комолов
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
46
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
17'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
9
Ари
Ари
73
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
24
Эдер
Эдер
17
Главный тренер
Юрий Семин
События
Матч окончен 2:1
90'
Вторая желтая
Замена
78'
Замена
65'
ГОЛ! 2:1
59'
52'
Желтая карточка
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
48'
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
36'
17'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
02 сентября, 21:05
01 сентября, 12:41