Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Старридж 50
Фирмино 58
Вейналдум 75
3:0
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
28 окт. 2017, 17:00 МСК
28.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
75'
75'
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
50'
50'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
58'
58'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
23
Джан
Эмре Джан
16
Груйич
Марко Груйич
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
58
Вудберн
Бенджамин Вудберн
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
2
Смит
Том Смит
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
19
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
22
Инс
Томас Инс
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
Запасные
28
Грин
Роберт Грин
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
3
Мэлони
Скотт Мэлони
14
Крэйни
Мартин Крэйни
9
Качунга
Элиас Качунга
24
Мунье
Стив Мунье
23
Куанер
Колин Куанер