Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 26
Фирмино 45
Салах 77
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
30 янв. 2018, 23:00 МСК
30.01.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
2
Смит
Том Смит
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
21
Притчард
Алекс Притчард
22
Инс
Томас Инс
23
Куанер
Колин Куанер
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
26'
26'
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
45'
45'
90
11
Салах
Мохамед Салах
77'
77'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке