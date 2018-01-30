Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
0:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 26
Фирмино 45
Салах 77
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
30 янв. 2018, 23:00 МСК
30.01.2018, 23:00 МСК
вторник
Составы
Хаддерсфилд Таун
мин
1
Лоссль
Йонас Лоссль
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
5
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
90
26
Шиндлер
Кристофер Шиндлер
90
10
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
8
Биллинг
Филип Биллинг
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
24
Мунье
Стив Мунье
90
Запасные
13
Коулмэн
Джоэл Коулмэн
44
Хефеле
Михаэль Хефеле
2
Смит
Том Смит
17
ван Ла Парра
Раджин ван Ла Парра
21
Притчард
Алекс Притчард
22
Инс
Томас Инс
23
Куанер
Колин Куанер
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
23
Джан
Эмре Джан
26'
26'
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
45'
45'
90
11
Салах
Мохамед Салах
77'
77'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке