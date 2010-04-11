Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
11 апр. 2010, 17:00 МСК
11.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
64
0
Бабел
Райан Бабел
71
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
78
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Дежен
Давид Дежен
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Кейт
Дирк Кейт
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
75
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
82
0
Замора
Бобби Замора
67
0
Невланд
Эрик Невланд
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Шори
Никки Шори
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука