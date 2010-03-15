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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 26
Бабел 28
Аквилани 33
Торрес 77
4:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Бельхадж 88
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
15 марта 2010, 23:00 МСК
15.03.2010, 23:00 МСК
понедельник
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
70
0
Бабел
Райан Бабел
28'
28'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Аквилани
Альберто Аквилани
33'
33'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
74
0
Родригес
Макси Родригес
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
26'
77'
26', 77'
79
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Келли
Мартин Келли
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Кейт
Дирк Кейт
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Портсмут
мин
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
76
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
88'
88'
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
65
0
О'Хара
Джейми О'Хара
84
0
Диндан
Аруна Диндан
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
Запасные
0
О'Брайн
Лиам О'Брайн
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Кану
Нванкво Кану
0
Вебер
Данни Вебер