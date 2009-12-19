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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Бельхадж 33
Пикьонн 82
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
19 дек. 2009, 15:45 МСК
19.12.2009, 15:45 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Бегович
Асмир Бегович
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
33'
33'
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
89
0
Йебда
Хассан Йебда
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
82'
82'
90
Запасные
0
Эшдаун
Джейми Эшдаун
0
Уилсон
Марк Уилсон
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Диндан
Аруна Диндан
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
68
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
88
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог