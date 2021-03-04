Леванте
Валенсия
-:-
прошлый матч 1 : 1
Атлетик
Бильбао
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
4 марта 2021, 23:00 МСК
4.03.2021, 23:00 МСК
четверг
Cтадион Сьютат де Валенсия
Сьютат де Валенсия
Валенсия
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