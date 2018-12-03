Леванте - Атлетик: 03 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Леванте
Валенсия
3:0

Леванте - Атлетик: 03 декабря 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
3 дек. 2018, 23:00 МСК
3.12.2018, 23:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:00
Леванте
1
Атлетик
2
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Леванте
1
Атлетик
1
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Атлетик
1 : 1
Леванте
11.02.2021 11 февр. 2021 чт 23:00
Атлетик
1
Леванте
1
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 15:00
Атлетик
2 : 0
Леванте
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 15:00
Атлетик
2
Леванте
0
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:00
Леванте
1
Атлетик
2
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 16:00
Атлетик
2
Леванте
1
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:30
Атлетик
3 : 2
Леванте
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 20:30
Атлетик
3
Леванте
2
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 23:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
03.12.2018 03 дек. 2018 пн 23:00
Леванте
3
Атлетик
0
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 22:00
Атлетик
1 : 3
Леванте
23.04.2018 23 апр. 2018 пн 22:00
Атлетик
1
Леванте
3
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:30
Леванте
1 : 2
Атлетик
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 20:30
Леванте
1
Атлетик
2
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:00
Леванте
2 : 2
Атлетик
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 13:00
Леванте
2
Атлетик
2
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:15
Атлетик
2 : 0
Леванте
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 20:15
Атлетик
2
Леванте
0
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:00
Леванте
0 : 2
Атлетик
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:00
Леванте
0
Атлетик
2
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 20:00
Атлетик
3
Леванте
0
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:59
Леванте
1 : 2
Атлетик
07.04.2014 07 апр. 2014 пн 22:59
Леванте
1
Атлетик
2
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 22:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 22:00
Атлетик
2
Леванте
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Атлетик
0 : 1
Леванте
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Атлетик
0
Леванте
1
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
05.01.2013 05 янв. 2013 сб 18:00
Леванте
3
Атлетик
1
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Леванте
3
Атлетик
0
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 20:00
Атлетик
3
Леванте
0

Новости

Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
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09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
# Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24