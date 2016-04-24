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Евро-2020
Легкая атлетика
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Примера
Леванте VS Атлетик
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Леванте - Атлетик: 24 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Леванте
Валенсия
2:2
Леванте - Атлетик: 24 апреля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
24 апр. 2016, 13:00 МСК
24.04.2016, 13:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:00
Леванте
1
Атлетик
2
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
23:00
Леванте
1
Атлетик
1
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
Атлетик
1 : 1
Леванте
11.02.2021
11 февр. 2021
чт
23:00
Атлетик
1
Леванте
1
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
15:00
Атлетик
2 : 0
Леванте
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
15:00
Атлетик
2
Леванте
0
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:00
Леванте
1
Атлетик
2
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:00
Атлетик
2
Леванте
1
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:30
Атлетик
3 : 2
Леванте
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:30
Атлетик
3
Леванте
2
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
23:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
03.12.2018
03 дек. 2018
пн
23:00
Леванте
3
Атлетик
0
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
22:00
Атлетик
1 : 3
Леванте
23.04.2018
23 апр. 2018
пн
22:00
Атлетик
1
Леванте
3
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:30
Леванте
1 : 2
Атлетик
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
20:30
Леванте
1
Атлетик
2
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетик
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
13:00
Леванте
2
Атлетик
2
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Атлетик
2 : 0
Леванте
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:15
Атлетик
2
Леванте
0
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:00
Леванте
0 : 2
Атлетик
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:00
Леванте
0
Атлетик
2
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
20:00
Атлетик
3
Леванте
0
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:59
Леванте
1 : 2
Атлетик
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:59
Леванте
1
Атлетик
2
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Леванте
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
22:00
Атлетик
2
Леванте
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Атлетик
0 : 1
Леванте
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Атлетик
0
Леванте
1
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Атлетик
05.01.2013
05 янв. 2013
сб
18:00
Леванте
3
Атлетик
1
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Леванте
3 : 0
Атлетик
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Леванте
3
Атлетик
0
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
20:00
Атлетик
3 : 0
Леванте
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
20:00
Атлетик
3
Леванте
0
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Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
#
Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24