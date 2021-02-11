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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Мартинес 58
1:1
-:-
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мелеро 26
Кубок Испании, 1/2 финала
Кубок Испании,
1/2 финала
Испания
11 февр. 2021, 23:00 МСК
11.02.2021, 23:00 МСК
четверг
Cтадион Сан Мамес Баррия
Сан Мамес Баррия
Бильбао
События
Составы
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
89
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
89
17
Бершиче
Юри Бершиче
89
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
58'
58'
89
21
Капа
Андер Капа
46
5
Альварес
Ерай Альварес
89
10
Муньяин
Икер Муньяин
89
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
46
27
Венцедор
Унаи Венцедор
46
22
Гарсия
Рауль Гарсия
89
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
79
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
15
Леке
Иньиго Леке
3
Нуньес
Унаи Нуньес
8
Лопес
Унаи Лопес
6
Весга
Микель Весга
12
Беренгер
Алекс Беренгер
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
2
Морсильо
Хон Морсильо
Леванте
мин
34
Карденас
Дани Карденас
89
6
Дуарте
Оскар Дуарте
89
23
Коке
Коке
54
19
Клер
Карлос Клер
89
15
Поштиго
Серхио Поштиго
89
5
Радойя
Неманья Радойя
89
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
89
22
Мелеро
Гонсало Мелеро
26'
26'
54
9
Марти
Рохер Марти
68
10
Барди
Энис Барди
81
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
68
Запасные
13
Айтор
Айтор
14
Рубен Везо
Рубен Везо
3
Гарсия
Антонио Гарсия
4
Пьер
Робер Пьер
2
Сон
Сон
16
Рочина
Рубен Рочина
12
Мальса
Микаэль Мальса
7
Леон
Серхио Леон
21
Гомес
Дани Гомес