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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Фукс 27
Марез 59
Хаддлстоун 90
3:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Клукас 14
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
4 марта 2017, 18:00 МСК
4.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
27'
27'
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
70
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
59'
59'
83
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
19
Слимани
Ислам Слимани
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90'
90'
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
68
11
Клукас
Самуэль Клукас
14'
14'
90
50
Маркович
Лазар Маркович
78
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
28
Тимон
Джош Тимон
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
20
Диоманде
Адама Диоманде