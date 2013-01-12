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Куинз Парк Рейнджерс VS Тоттенхэм
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Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм: 12 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
0:0
Куинз Парк Рейнджерс - Тоттенхэм: 12 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
12 янв. 2013, 15:45 МСК
12.01.2013, 15:45 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
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Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Куинз Парк Рейнджерс
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Фабио
Фабио
90
0
Хилл
Клинт Хилл
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Макки
Джейми Макки
90
0
Дерри
Шон Дерри
90
0
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
0
Грин
Роберт Грин
-
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
0
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
0
Форлин
Алехандро Форлин
-
0
Сиссе
Джибриль Сиссе
-
0
Ботройд
Джей Ботройд
-
0
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
-
Тоттенхэм
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Вертонген
Ян Вертонген
90
0
Ноутон
Кайл Ноутон
90
0
Уокер
Кайл Уокер
90
0
Дембеле
Мусса Дембеле
90
0
Сандро
Сандро
25
0
Леннон
Аарон Леннон
79
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
69
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Фридель
Брэд Фридель
-
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
0
Колкер
Стивен Колкер
-
0
Паркер
Скотт Паркер
65
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
-
0
Демпси
Клинт Демпси
21
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
11
События
Матч окончен 0:0
79'
Замена
Гильфи Сигурдссон
Аарон Леннон
Желтая карточка
Стефан Мбиа
70'
69'
Замена
Клинт Демпси
Эммануэль Адебайор
39'
Желтая карточка
Мусса Дембеле
25'
Замена
Скотт Паркер
Сандро
Прошлые матчи
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Тоттенхэм
07.03.2015
07 марта 2015
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
2
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Тоттенхэм
4 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:30
Тоттенхэм
4
Куинз Парк Рейнджерс
0
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Тоттенхэм
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
15:45
Куинз Парк Рейнджерс
0
Тоттенхэм
0
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
18:00
Тоттенхэм
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
Тоттенхэм
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
19:30
Куинз Парк Рейнджерс
1
Тоттенхэм
0
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
Тоттенхэм
3 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
19:00
Тоттенхэм
3
Куинз Парк Рейнджерс
1
Новости
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
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#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
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Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
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01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21