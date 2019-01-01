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Кардифф VS Тоттенхэм
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Кардифф - Тоттенхэм: 01 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Кардифф
Кардифф
0:3
Кардифф - Тоттенхэм: 01 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 3
Эриксен 12
Сон 26
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
1 янв. 2019, 20:30 МСК
1.01.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
90
22
Бамба
Сулейман Бамба
90
5
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
18
Каннингэм
Грэгори Каннингэм
90
4
Моррисон
Шон Моррисон
90
13
Патерсон
Каллум Патерсон
90
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
90
21
Камараса
Виктор Камараса
90
7
Артер
Гарри Артер
90
14
Рид
Бобби Рид
90
11
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
12
Смитис
Алекс Смитис
-
3
Беннетт
Джо Беннетт
-
2
Пелтье
Ли Пелтье
-
33
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
19
Мендес-Лэйнг
Натаниэль Мендес-Лэйнг
-
8
Роллс
Джо Роллс
-
24
Мадин
Гэри Мадин
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
12'
12'
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
26'
26'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
3'
3'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
-
21
Фойт
Хуан Фойт
-
52
Скипп
Оливер Скипп
-
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
27
Моура
Лукас Моура
-
События
Матч окончен 0:3
Желтая карточка
Сулейман Бамба
53'
26'
ГОЛ! 0:3
Хын-Мин Сон
12'
ГОЛ! 0:2
Кристиан Эриксен
3'
ГОЛ! 0:1
Гарри Кейн
Прошлые матчи
01.01.2019
01 янв. 2019
вт
20:30
Кардифф
0 : 3
Тоттенхэм
01.01.2019
01 янв. 2019
вт
20:30
Кардифф
0
Тоттенхэм
3
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:00
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
02.03.2014
02 марта 2014
вс
19:30
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Кардифф
0 : 1
Тоттенхэм
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
18:00
Кардифф
0
Тоттенхэм
1
Новости
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21