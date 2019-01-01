Кардифф - Тоттенхэм: 01 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Кардифф
Кардифф
0:3

Кардифф - Тоттенхэм: 01 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 3
Эриксен 12
Сон 26
АПЛ, 21 тур

АПЛ,

21 тур

Англия
1 янв. 2019, 20:30 МСК
1.01.2019, 20:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Кардифф
мин
1
Этеридж
Нил Этеридж
90
22
Бамба
Сулейман Бамба
90
5
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
18
Каннингэм
Грэгори Каннингэм
90
4
Моррисон
Шон Моррисон
90
13
Патерсон
Каллум Патерсон
90
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
90
21
Камараса
Виктор Камараса
90
7
Артер
Гарри Артер
90
14
Рид
Бобби Рид
90
11
Мерфи
Джош Мерфи
90
Запасные
12
Смитис
Алекс Смитис
-
3
Беннетт
Джо Беннетт
-
2
Пелтье
Ли Пелтье
-
33
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
19
Мендес-Лэйнг
Натаниэль Мендес-Лэйнг
-
8
Роллс
Джо Роллс
-
24
Мадин
Гэри Мадин
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
12'
12'
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
26'
26'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
3'
3'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
-
21
Фойт
Хуан Фойт
-
52
Скипп
Оливер Скипп
-
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
-
27
Моура
Лукас Моура
-

События

Матч окончен 0:3
Желтая карточка
Сулейман Бамба
53'
26'
ГОЛ! 0:3
Хын-Мин Сон
12'
ГОЛ! 0:2
Кристиан Эриксен
3'
ГОЛ! 0:1
Гарри Кейн

Прошлые матчи

01.01.2019 01 янв. 2019 вт 20:30
Кардифф
0 : 3
Тоттенхэм
01.01.2019 01 янв. 2019 вт 20:30
Кардифф
0
Тоттенхэм
3
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 17:00
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Тоттенхэм
1 : 0
Кардифф
02.03.2014 02 марта 2014 вс 19:30
Тоттенхэм
1
Кардифф
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Кардифф
0 : 1
Тоттенхэм
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 18:00
Кардифф
0
Тоттенхэм
1

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