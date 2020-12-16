Матч завершен
Кардассар
Кардассар
0:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лемар 24
Врсалько 83
Кубок Испании, 1/64 финала

Кубок Испании,

1/64 финала

Испания
16 дек. 2020, 21:00 МСК
16.12.2020, 21:00 МСК
среда
События
Составы
Кардассар
мин
-
J. Fernandez
J. Fernandez
67
Атлетико
мин
1
Грбич
Иво Грбич
89
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
89
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
89
12
Лоди
Ренан Лоди
89
29
Санчес
Рикард Санчес
89
4
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
89
8
Ньигес
Сауль Ньигес
89
20
Витоло
Витоло
70
11
Лемар
Тома Лемар
24'
24'
71
5
Торрейра
Лукас Торрейра
89
10
Корреа
Анхель Корреа
89
Запасные
31
Сан Роман
Мигель Сан Роман
24
Врсалько
Шиме Врсалько
83'
3
Санчес
Мануэль Санчес
28
Гарсия
Альваро Гарсия
35
Санабрия
Хуан Мануэль Санабрия
17
Шапоньич
Иван Шапоньич
27
Камельо
Серхио Камельо