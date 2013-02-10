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Серия А
Кальяри VS Милан
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Кальяри - Милан: 10 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Кальяри
Кальяри
1:1
Кальяри - Милан: 10 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
10 февр. 2013, 17:00 МСК
10.02.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
22:45
Кальяри
0
Милан
2
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
21:45
Милан
3 : 0
Кальяри
01.08.2020
01 авг. 2020
сб
21:45
Милан
3
Кальяри
0
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0
Милан
2
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3
Кальяри
0
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:30
Кальяри
1 : 1
Милан
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:30
Кальяри
1
Милан
1
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:00
Кальяри
1 : 2
Милан
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
20:00
Кальяри
1
Милан
2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Милан
2 : 1
Кальяри
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Милан
2
Кальяри
1
28.05.2017
28 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
2 : 1
Милан
28.05.2017
28 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
2
Милан
1
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:00
Милан
1 : 0
Кальяри
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
20:00
Милан
1
Кальяри
0
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:45
Милан
3 : 1
Кальяри
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:45
Милан
3
Кальяри
1
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Кальяри
1 : 1
Милан
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Кальяри
1
Милан
1
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Милан
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Кальяри
1
Милан
2
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Милан
3 : 1
Кальяри
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Милан
3
Кальяри
1
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Милан
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
17:00
Кальяри
1
Милан
1
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Милан
2 : 0
Кальяри
26.09.2012
26 сент. 2012
ср
21:45
Милан
2
Кальяри
0
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
22:45
Милан
3 : 0
Кальяри
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
22:45
Милан
3
Кальяри
0
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Кальяри
0
Милан
2
14.05.2011
14 мая 2011
сб
21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
14.05.2011
14 мая 2011
сб
21:45
Милан
4
Кальяри
1
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Кальяри
0 : 1
Милан
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Кальяри
0
Милан
1
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Кальяри
2 : 3
Милан
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Кальяри
2
Милан
3
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