Кальяри - Милан: 10 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
1:1

Кальяри - Милан: 10 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 24 тур

Серия А,

24 тур

Италия
10 февр. 2013, 17:00 МСК
10.02.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Кальяри
мин
28
Краньо
Алессио Краньо
22
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
15
Клаван
Рагнар Клаван
2
Годин
Диего Годин
24
Ругани
Даниэле Ругани
32
Дункан
Альфред Дункан
8
Марин
Рэзван Марин
18
Нандес
Найтан Нандес
4
Наингголан
Раджа Наингголан
10
Жоао Педро
Жоао Педро
30
Паволетти
Леонардо Паволетти
Запасные
31
Викарио
Гульельмо Викарио
-
1
Арести
Симоне Арести
-
16
Калабрези
Артуро Калабрези
-
40
Валюкевич
Себастьян Валюкевич
-
44
Карбони
Андреа Карбони
-
25
Цаппа
Габриэле Цаппа
-
3
Трипальделли
Алессандро Трипальделли
-
19
Асамоа
Квадво Асамоа
-
14
Дейола
Алессандро Дейола
-
20
Перейро
Гастон Перейро
-
27
Черри
Альберто Черри
-
9
Симеоне
Джованни Симеоне
-
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 22:45
Кальяри
0
Милан
2
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 21:45
Милан
3 : 0
Кальяри
01.08.2020 01 авг. 2020 сб 21:45
Милан
3
Кальяри
0
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 17:00
Кальяри
0
Милан
2
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 22:30
Милан
3
Кальяри
0
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:30
Кальяри
1 : 1
Милан
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:30
Кальяри
1
Милан
1
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:00
Кальяри
1 : 2
Милан
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 20:00
Кальяри
1
Милан
2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Милан
2 : 1
Кальяри
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 21:45
Милан
2
Кальяри
1
28.05.2017 28 мая 2017 вс 16:00
Кальяри
2 : 1
Милан
28.05.2017 28 мая 2017 вс 16:00
Кальяри
2
Милан
1
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 20:00
Милан
1 : 0
Кальяри
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 20:00
Милан
1
Кальяри
0
21.03.2015 21 марта 2015 сб 22:45
Милан
3 : 1
Кальяри
21.03.2015 21 марта 2015 сб 22:45
Милан
3
Кальяри
1
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Кальяри
1 : 1
Милан
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Кальяри
1
Милан
1
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1 : 2
Милан
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 17:00
Кальяри
1
Милан
2
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Милан
3 : 1
Кальяри
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 21:45
Милан
3
Кальяри
1
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Милан
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 17:00
Кальяри
1
Милан
1
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Милан
2 : 0
Кальяри
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:45
Милан
2
Кальяри
0
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 22:45
Милан
3 : 0
Кальяри
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 22:45
Милан
3
Кальяри
0
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
20.12.2011 20 дек. 2011 вт 22:45
Кальяри
0
Милан
2
14.05.2011 14 мая 2011 сб 21:45
Милан
4 : 1
Кальяри
14.05.2011 14 мая 2011 сб 21:45
Милан
4
Кальяри
1
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Кальяри
0 : 1
Милан
06.01.2011 06 янв. 2011 чт 17:00
Кальяри
0
Милан
1
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Кальяри
2 : 3
Милан
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:00
Кальяри
2
Милан
3

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