Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Бугера 86
1:2
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Салихович 26
Вукчевич 71
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
7 апр. 2012, 16:30 МСК
7.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Кайзерслаутерн
мин
0
Патерсон
Мэттью Патерсон
46
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
90
0
Бугера
Александер Бугера
86'
86'
90
0
Родней
Родней
90
0
Яхья
Антар Яхья
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
90
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
84
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Дерстрофф
Юлиан-Морис Дерстрофф
63
Запасные
0
Трапп
Кевин Трапп
0
Йессен
Леон Йессен
0
Абель
Матиас Абель
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Пецос
Танос Пецос
0
Сверчок
Якуб Сверчок
0
Вутен
Эндрю Вутен
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
46
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
71'
71'
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
85
0
Фирмино
Роберто Фирмино
69
0
Салихович
Сеяд Салихович
26'
26'
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Бабел
Райан Бабел
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа