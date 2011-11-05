Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Ибишевич 33
1:1
Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Куемаха 73
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
5 нояб. 2011, 17:30 МСК
5.11.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Ибертсбергер
Андреас Ибертсбергер
71
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Ворса
Исаак Ворса
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
33'
33'
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
60
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Вестергор
Янник Вестергор
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Фирмино
Роберто Фирмино
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Кайзерслаутерн
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Бугера
Александер Бугера
80
0
Амедик
Мартин Амедик
90
0
Абель
Матиас Абель
90
0
Дик
Флориан Дик
90
0
Де Вит
Пьер Де Вит
66
0
Тифферт
Кристиан Тифферт
90
0
Шахан
Олкай Шахан
65
0
Фортунис
Константинос Фортунис
90
0
Кирх
Оливер Кирх
90
0
Куемаха
Дорже Куемаха
73'
73'
90
Запасные
0
Зиппель
Тобиас Зиппель
0
Родней
Родней
0
Йессен
Леон Йессен
0
Пецос
Танос Пецос
0
Сукута-Пазу
Ричард Сукута-Пазу
0
Шехтер
Итай Шехтер
0
Мицански
Илиян Мицански