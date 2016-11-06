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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Интер
Милан
Перишич 84
Икарди 88
Икарди 90
3:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
6 нояб. 2016, 20:00 МСК
6.11.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
20
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
83
44
Перишич
Иван Перишич
84'
84'
90
19
Банега
Эвер Банега
64
77
Брозович
Марсело Брозович
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90'
88'
90'
88'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Мело
Фелипе Мело
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Кротоне
мин
7
Палладино
Раффаэле Палладино
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
18
Барберис
Андреа Барберис
86
6
Роден
Маркус Роден
86
29
Тротта
Марселло Тротта
72
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
24
Тонев
Александар Тонев
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
87
Мартелла
Бруно Мартелла
77
Фацци
Николо Фацци
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими