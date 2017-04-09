Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 19
Фальчинелли 22
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
9 апр. 2017, 16:00 МСК
9.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
12
Стоян
Адриан Стоян
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
75
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
68
29
Тротта
Марселло Тротта
73
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
22'
19'
22'
19'
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
15
Месба
Джамел Месба
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
45
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
45
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
81
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
19
Банега
Эвер Банега
90
17
Медель
Гари Медель
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
6
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль