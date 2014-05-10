Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Руди 15
Фирмино 64
Фолланд 70
3:1
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Хохшайд 88
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
10 мая 2014, 16:30 МСК
10.05.2014, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
13
Граль
Йенс Граль
90
2
Бек
Андреас Бек
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
12
Штробль
Тобиас Штробль
90
25
Зюле
Никлас Зюле
90
23
Салихович
Сеяд Салихович
77
6
Руди
Себастьян Руди
15'
15'
90
8
Полански
Юджен Полански
90
16
Джонсон
Фабиан Джонсон
75
10
Фирмино
Роберто Фирмино
64'
64'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
70'
70'
81
Запасные
28
Штольц
Александер Штольц
29
Вестергор
Янник Вестергор
36
Тольян
Джереми Тольян
14
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
11
Хамад
Джилоан Хамад
17
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
22
Назарио
Бруно Назарио
Айнтрахт
мин
20
Оэрль
Торстен Оэрль
53
25
Корреа
Марсель Корреа
90
26
Давари
Даниэль Давари
90
3
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
73
19
Райхель
Кен Райхель
90
5
Кессел
Бенжамин Кессел
90
10
Боланд
Мирко Боланд
73
15
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
12
Кумбела
Доми Кумбела
90
16
Нильсен
Хавард Нильсен
90
Запасные
1
Петкович
Марьян Петкович
8
Доган
Дениз Доган
6
Вранчич
Дамир Вранчич
31
Пфицнер
Марк Пфицнер
11
Хохшайд
Ян Хохшайд
88'
32
Круппке
Деннис Круппке
9
Адеми
Орхан Адеми