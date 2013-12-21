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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Оэрль 29
1:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
21 дек. 2013, 17:30 МСК
21.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
29'
29'
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
77
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Адеми
Орхан Адеми
69
Запасные
0
Петкович
Марьян Петкович
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Эрвиг-Дрюппел
Йонас Эрвиг-Дрюппел
0
Корте
Джанлука Корте
0
Кумбела
Доми Кумбела
0
Круппке
Деннис Круппке
Хоффенхайм
мин
0
Граль
Йенс Граль
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Тольян
Джереми Тольян
22
0
Зюле
Никлас Зюле
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Полански
Юджен Полански
77
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
60
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
90
Запасные
0
Кастелс
Коэн Кастелс
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Салихович
Сеяд Салихович
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Назарио
Бруно Назарио
0
Модест
Антони Модест