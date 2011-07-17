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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Химки
Химки
Наваловский 38
Воронкин 81
2:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Данни 8
Файзулин 15
Бухаров 68
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
17 июля 2011, 17:00 МСК
17.07.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Сулейманов
Владимир Сулейманов
90
0
Шумейко
Виталий Шумейко
90
0
Шпедт
Евгений Шпедт
90
0
Мицейка
Дариус Мицейка
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Тюнин
Николай Тюнин
90
0
Говоров
Андрей Говоров
73
0
Наваловский
Георгий Наваловский
38'
38'
90
0
Воронкин
Артем Воронкин
81'
81'
90
0
Романенко
Владимир Романенко
90
0
Воскобойников
Владимир Воскобойников
78
Запасные
0
Козко
Сергей Козко
0
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Шестаков
Игорь Шестаков
0
Кролевец
Кирилл Кролевец
0
Маслов
Сергей Маслов
0
Мамтов
Хасан Мамтов
Зенит
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
66
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Данни
Данни
8'
8'
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
15'
15'
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
68'
68'
74
0
Лазович
Данко Лазович
62
Запасные
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
0
Телегин
Дмитрий Телегин
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Кержаков
Александр Кержаков