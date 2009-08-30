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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Химки
Химки
0:4
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Текке 24
Быстров 50
Розина 68
Зиновьев 90
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
30 авг. 2009, 13:00 МСК
30.08.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90'
90'
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Максимов
Илья Максимов
46
0
Кириллов
Юрий Кириллов
78
0
Стивенс
Эррол Энтони Стивенс
40
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Семочко
Дмитрий Семочко
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Старков
Иван Старков
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Антипенко
Александр Антипенко
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Розина
Алессандро Розина
68'
68'
90
0
Денисов
Игорь Денисов
69
0
Семшов
Игорь Семшов
83
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
50'
50'
90
0
Текке
Фатих Текке
24'
24'
54
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Крижанац
Ивица Крижанац
0
Ширл
Радек Ширл
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Широков
Роман Широков
0
Корниленко
Сергей Корниленко