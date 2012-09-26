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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Химик
Дзержинск
Макеев 70
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Марков 80
Ерохин 84
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
26 сент. 2012, 17:00 МСК
26.09.2012, 17:00 МСК
среда
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Химик
мин
0
Лобков
Александр Лобков
90
0
Гавиловский
Даниил Гавиловский
90
0
Жданов
Алексей Жданов
67
0
Шаров
Александр Шаров
90
0
Акопянц
Андрей Акопянц
90
0
Жильцов
Константин Жильцов
90
0
Блуднов
Артем Блуднов
90
0
Коротков
Александр Коротков
90
0
Чежия
Ираклий Чежия
90
0
Квасов
Сергей Квасов
58
0
Мануковский
Александр Мануковский
79
Запасные
0
Талалихин
Никита Талалихин
0
Сергеев
Алексей Сергеев
0
Егоров
Егор Егоров
0
Костюков
Михаил Костюков
0
Гаврюк
Евгений Гаврюк
0
Даниленко
Артем Даниленко
0
Макеев
Олег Макеев
70'
Краснодар
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Чхапелия
Ника Чхапелия
73
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Марков
Николай Марков
80'
80'
90
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Кисляк
Сергей Кисляк
90
0
Шипицин
Евгений Шипицин
90
0
Коман
Владимир Коман
63
0
Ерохин
Александр Ерохин
84'
84'
90
0
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
0
Конате
Мусса Конате
46
Запасные
0
Городов
Евгений Городов
0
Смольников
Игорь Смольников
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
0
Ахриев
Хасан Ахриев
0
Ламбарский
Игорь Ламбарский
0
Вандерсон
Вандерсон