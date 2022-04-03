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Гранада VS Райо Вальекано
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Гранада - Райо Вальекано: 03 апреля 2022 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Райо Вальекано: 03 апреля 2022 смотреть онлайн
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
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Прошлые матчи
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Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Райо Вальекано
мин
-
M. Suarez
M. Suarez
-
Óscar Trejo
Óscar Trejo
-
Santi Comesaña
Santi Comesaña
-
Fran García
Fran García
Главный тренер
Пако Хемес
Прошлые матчи
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
Гранада
2
Райо Вальекано
2
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Райо Вальекано
2 : 1
Гранада
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:30
Райо Вальекано
2
Гранада
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Гранада
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:00
Райо Вальекано
3
Гранада
1
17.10.2014
17 окт. 2014
пт
22:00
Гранада
0 : 1
Райо Вальекано
17.10.2014
17 окт. 2014
пт
22:00
Гранада
0
Райо Вальекано
1
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Гранада
0 : 3
Райо Вальекано
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
17:00
Гранада
0
Райо Вальекано
3
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:00
Райо Вальекано
0 : 2
Гранада
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:00
Райо Вальекано
0
Гранада
2
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Гранада
2 : 0
Райо Вальекано
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Гранада
2
Райо Вальекано
0
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Райо Вальекано
1
Гранада
0
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
13.05.2012
13 мая 2012
вс
21:00
Райо Вальекано
1
Гранада
0
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Гранада
1 : 2
Райо Вальекано
14.01.2012
14 янв. 2012
сб
20:00
Гранада
1
Райо Вальекано
2