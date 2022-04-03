Гранада - Райо Вальекано: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
-:-

Гранада - Райо Вальекано: 03 апреля 2022 смотреть онлайн

Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 30 тур

Примера,

30 тур

Испания
3 апр. 2022, -:- МСК
3.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
Гранада
2 : 2
Райо Вальекано
19.03.2016 19 марта 2016 сб 20:15
Гранада
2
Райо Вальекано
2
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Райо Вальекано
2 : 1
Гранада
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:30
Райо Вальекано
2
Гранада
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 22:00
Райо Вальекано
3 : 1
Гранада
14.03.2015 14 марта 2015 сб 22:00
Райо Вальекано
3
Гранада
1
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 22:00
Гранада
0 : 1
Райо Вальекано
17.10.2014 17 окт. 2014 пт 22:00
Гранада
0
Райо Вальекано
1
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Гранада
0 : 3
Райо Вальекано
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Гранада
0
Райо Вальекано
3
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:00
Райо Вальекано
0 : 2
Гранада
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 20:00
Райо Вальекано
0
Гранада
2
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Гранада
2 : 0
Райо Вальекано
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 18:00
Гранада
2
Райо Вальекано
0
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 22:00
Райо Вальекано
1
Гранада
0
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Райо Вальекано
1
Гранада
0
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Гранада
1 : 2
Райо Вальекано
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Гранада
1
Райо Вальекано
2