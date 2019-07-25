Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Ожо 54
2:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Прогрес
Нидеркорн
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 21:45 МСК
25.07.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Рейнджерс
мин
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
1
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
2
Тавернье
Джеймс Тавернье
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
10
Джек
Райан Джек
90
16
Халлидэй
Энди Халлидэй
90
6
Голдсон
Коннор Голдсон
90
11
Ожо
Олувасейи Ожо
54'
54'
90
20
Морелос
Альфредо Морелос
90
Запасные
13
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
31
Баришич
Борна Баришич
19
Катич
Никола Катич
18
Камара
Глен Камара
9
Дефо
Джермейн Дефо
24
Стюарт
Грег Стюарт
22
Джонс
Джордан Джонс
Прогрес
мин
34
Холл
Тим Холл
90
4
Скендерович
Алдин Скендерович
90
Запасные
81
Чеканович
Юн Чеканович