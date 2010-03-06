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Кубок Англии
Фулхэм VS Тоттенхэм
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Фулхэм - Тоттенхэм: 06 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:0
Фулхэм - Тоттенхэм: 06 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кубок Англии, 1/4 финала
Кубок Англии,
1/4 финала
Англия
6 марта 2010, 20:20 МСК
6.03.2010, 20:20 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
72
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
-
0
Келли
Стефен Келли
-
0
Кончески
Пол Кончески
-
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
-
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
0
Эльм
Давид Эльм
18
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
82
0
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
-
0
Дерви
Дориан Дерви
-
0
Роуз
Дэнни Роуз
-
0
Ливермор
Джейк Ливермор
-
0
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
-
0
Дефо
Джермейн Дефо
8
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Диксон Этуху
89'
82'
Замена
Джермейн Дефо
Роман Павлюченко
Замена
Давид Эльм
Саймон Дэйвис
72'
Прошлые матчи
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Фулхэм
0 : 1
Тоттенхэм
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Фулхэм
0
Тоттенхэм
1
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
19:00
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
17:00
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
17:00
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
Тоттенхэм
3 : 1
Фулхэм
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
14:45
Тоттенхэм
3
Фулхэм
1
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
04.12.2013
04 дек. 2013
ср
22:59
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
17.03.2013
17 марта 2013
вс
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Фулхэм
17.03.2013
17 марта 2013
вс
18:00
Тоттенхэм
0
Фулхэм
1
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:00
Фулхэм
1 : 3
Тоттенхэм
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
19:00
Фулхэм
1
Тоттенхэм
3
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:30
Фулхэм
4 : 0
Тоттенхэм
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:30
Фулхэм
4
Тоттенхэм
0
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Фулхэм
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Фулхэм
0
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Фулхэм
1 : 2
Тоттенхэм
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
17:00
Фулхэм
1
Тоттенхэм
2
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:20
Фулхэм
0 : 0
Тоттенхэм
06.03.2010
06 марта 2010
сб
20:20
Фулхэм
0
Тоттенхэм
0
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Фулхэм
0 : 0
Тоттенхэм
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
16:00
Фулхэм
0
Тоттенхэм
0
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Тоттенхэм
0 : 0
Фулхэм
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
16:00
Тоттенхэм
0
Фулхэм
0
15.11.2008
15 нояб. 2008
сб
18:00
Фулхэм
2 : 1
Тоттенхэм
15.11.2008
15 нояб. 2008
сб
18:00
Фулхэм
2
Тоттенхэм
1
26.12.2007
26 дек. 2007
ср
16:00
Тоттенхэм
5 : 1
Фулхэм
26.12.2007
26 дек. 2007
ср
16:00
Тоттенхэм
5
Фулхэм
1
Новости
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21