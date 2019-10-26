Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хефлер 45
Петерсен 90
2:1
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Клостерманн 90
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
27
Хефлер
Николас Хефлер
45'
45'
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
34
Темпельман
Лино Темпельман
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
5
Гульде
Мануэль Гульде
32
Грифо
Винченцо Грифо
20
Гондорф
Жером Гондорф
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90'
21
Боррелло
Брендон Боррелло
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
17
Лукман
Адемола Лукман
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90'
90'
90
31
Демме
Диего Демме
90
8
Айдара
Амаду Айдара
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
27
Лаймер
Конрад Лаймер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
20
Кунья
Матеус Кунья