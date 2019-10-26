Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хефлер 45
Петерсен 90
2:1
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Клостерманн 90
Бундеслига, 9 тур

Бундеслига,

9 тур

Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
27
Хефлер
Николас Хефлер
45'
45'
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
26
Флеккен
Марк Флеккен
90
34
Темпельман
Лино Темпельман
90
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
5
Гульде
Мануэль Гульде
32
Грифо
Винченцо Грифо
20
Гондорф
Жером Гондорф
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90'
21
Боррелло
Брендон Боррелло
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
17
Лукман
Адемола Лукман
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90'
90'
90
31
Демме
Диего Демме
90
8
Айдара
Амаду Айдара
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
27
Лаймер
Конрад Лаймер
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
20
Кунья
Матеус Кунья