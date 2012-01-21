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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Гинтер 88
1:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Лумб
Микаэл Лумб
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
65
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Путило
Антон Путило
70
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
82
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
88'
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Райзингер
Штефан Райзингер
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Синкала
Эндрю Синкала
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
77
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Байер
Даниэль Байер
59
0
Вернер
Тобиас Вернер
58
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Санко
Джибрил Санко
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Хайн
Штефан Хайн