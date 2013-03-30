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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Швааб 41
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 22
Шюррле 62
Шюррле 84
Кисслинг 88
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
30 марта 2013, 17:30 МСК
30.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
72
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
79
0
Болли
Матис Болли
90
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
46
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Райзингер
Штефан Райзингер
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Финк
Оливер Финк
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
41'
41'
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
73
0
Шюррле
Андре Шюррле
62'
84'
62', 84'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
65
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
88'
22'
88'
22'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик