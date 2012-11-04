Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 16
Шюррле 41
Кастро 66
3:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Рафаэль 40
Бодзек 86
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
4 нояб. 2012, 17:30 МСК
4.11.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
66'
66'
89
0
Шюррле
Андре Шюррле
41'
41'
69
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
16'
16'
63
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Карлиньос
Карлиньос
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
40'
40'
46
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
71
0
Шахин
Дани Шахин
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
81
0
Левелс
Тобиас Левелс
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
86'
86'
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Балогун
Леон Балогун
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Илсе
Кен Илсе
0
Вегкамп
Геррит Вегкамп