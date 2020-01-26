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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хаверц 40
Бендер 79
Аларио 89
3:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
26 янв. 2020, 20:00 МСК
26.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
79'
79'
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
40'
40'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
87
38
Беллараби
Карим Беллараби
63
19
Диаби
Мусса Диаби
75
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
18
Венделл
Венделл
3
Рецос
Панайотис Рецос
11
Амири
Надим Амири
13
Аларио
Лукас Аларио
89'
9
Бэйли
Леон Бэйли
Фортуна
мин
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
7
Финк
Оливер Финк
63
31
Соботтка
Марсель Соботтка
90
15
Томми
Эрик Томми
87
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
20
Скрыбски
Стивен Скрыбски
65
Запасные
1
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
26
Контенто
Диего Контенто
4
Нуху
Касим Нуху
32
Бормут
Робин Бормут
22
Штегер
Кевин Штегер
23
Гисельман
Нико Гисельман
36
Аппелькамп
Синта Аппелькамп
27
Ампома
Нана Ампома
9
Ковнацки
Давид Ковнацки