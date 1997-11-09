Матч завершен
Факел
Воронеж
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 34 тур

РПЛ,

34 тур

Россия
9 нояб. 1997, -:- МСК
9.11.1997, -:- МСК
воскресенье
Составы