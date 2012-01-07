Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
2:0
Матч завершен
Тамуорт
Тамуорт
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
7 янв. 2012, 18:00 МСК
7.01.2012, 18:00 МСК
суббота
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