Тамуорт

Тамуорт
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Страна
Англия
Стадион
Лэмб Граунд
Лента
Состав
Результаты
Результаты
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Тамуорт
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 18:00
1/32 финала
Эвертон
2
Тамуорт
0
Англия. Кубок , 1/32 финала
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