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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Кайседо 67
1:0
Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
19 дек. 2015, 20:15 МСК
19.12.2015, 20:15 МСК
суббота
Марио Мелеро Лопес
Марио Мелеро Лопес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
67'
67'
86
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
6
Роко
Энцо Роко
90
3
Дуарте
Рубен Дуарте
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
4
Санчес
Виктор Санчес
79
16
Лопес
Хави Лопес
90
25
Асенсио
Марко Асенсио
90
0
Перес
Эрнан Перес
90
0
Морено
Жерар Морено
57
Запасные
1
Барди
Франческо Барди
5
Альварес
Виктор Альварес
24
Райо
Антонио Райо
10
Абрахам
Абрахам
0
Севилья
Сальвадор Севилья
19
Хордан
Хоан Хордан
9
Бурги
Бурги
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
0
Эрнан
Эрнан
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
7
Алеман
Наусет Алеман
66
11
Момо
Момо
90
4
Гомес
Висенте Гомес
90
0
Меса
Роке Меса
77
10
Араухо
Серхио Араухо
90
24
Тана
Тана
57
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
22
Гарридо
Хавьер Гарридо
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
19
Кулио
Хуан Кулио
12
Вакасо
Мубарак Вакасо
25
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе