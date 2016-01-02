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Примера
Эспаньол VS Барселона
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Эспаньол - Барселона: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Эспаньол - Барселона: 02 января 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
2 янв. 2016, 18:00 МСК
2.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эспаньол
мин
25
Ойер
Ойер
18
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
2
Пипа
Пипа
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
21
Рока
Марк Рока
14
Мелендо
Оскар Мелендо
26
Лосано
Поль Лосано
33
Меламед
Нико Меламед
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
-
5
Налдо
Налдо
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
39
Тугаринов
Роман Тугаринов
-
4
Санчес
Виктор Санчес
-
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
-
16
Лопес
Хави Лопес
-
38
Вильяэрмоса
Даниэль Вильяэрмоса
-
40
Жутльга
Ферран Жутльга
-
29
Эдзарфани
Мохамед Эдзарфани
-
22
Варгас
Матиас Варгас
-
31
Кампусано
Виктор Кампусано
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
08.07.2020
08 июля 2020
ср
23:00
Барселона
1
Эспаньол
0
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2 : 2
Барселона
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
23:00
Эспаньол
2
Барселона
2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:15
Барселона
2 : 0
Эспаньол
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:15
Барселона
2
Эспаньол
0
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Эспаньол
0 : 4
Барселона
08.12.2018
08 дек. 2018
сб
22:45
Эспаньол
0
Барселона
4
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
18:15
Эспаньол
1 : 1
Барселона
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
18:15
Эспаньол
1
Барселона
1
25.01.2018
25 янв. 2018
чт
23:30
Барселона
2 : 0
Эспаньол
25.01.2018
25 янв. 2018
чт
23:30
Барселона
2
Эспаньол
0
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
Эспаньол
1 : 0
Барселона
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
23:00
Эспаньол
1
Барселона
0
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
21:45
Барселона
5 : 0
Эспаньол
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
21:45
Барселона
5
Эспаньол
0
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:45
Эспаньол
0 : 3
Барселона
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:45
Эспаньол
0
Барселона
3
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Барселона
4 : 1
Эспаньол
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Барселона
4
Эспаньол
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Барселона
5 : 0
Эспаньол
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Барселона
5
Эспаньол
0
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Эспаньол
0
Барселона
2
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
22:30
Барселона
4 : 1
Эспаньол
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
22:30
Барселона
4
Эспаньол
1
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Эспаньол
0 : 0
Барселона
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Эспаньол
0
Барселона
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Эспаньол
0
Барселона
2
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Барселона
5 : 1
Эспаньол
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
19:00
Барселона
5
Эспаньол
1
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Эспаньол
0 : 1
Барселона
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Эспаньол
0
Барселона
1
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:59
Барселона
1 : 0
Эспаньол
01.11.2013
01 нояб. 2013
пт
22:59
Барселона
1
Эспаньол
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Эспаньол
0
Барселона
2
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
21:00
Барселона
4 : 0
Эспаньол
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
21:00
Барселона
4
Эспаньол
0
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Новости
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Барселона» играла лучше той, что вынесла 6:1 «ПСЖ» – это говорят цифры. Но забила в шесть раз меньше
#Барселона
11 марта, 01:27
🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
#Лионель Месси
11 марта, 00:00
Фанат «ПСЖ» арендовал номер в отеле, где ночевала «Барса». И врубил пожарную тревогу в пять утра
#ПСЖ
10 марта, 20:05
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
1
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
1
#
Новости матча
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00
Лапорта снова стал президентом «Барселоны». При нем клуб четырежды выигрывал Примеру и дважды Лигу чемпионов
08 марта, 09:15