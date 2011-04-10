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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2011, 18:00 МСК
10.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
81
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Портильо
Хавьер Портильо
72
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
0
Трезеге
Давид Трезеге
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
68
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
87
0
Алонсо
Иван Алонсо
90
0
Освальдо
Пабло Освальдо
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Душер
Альдо Душер
0
Молина
Мануэль Молина
0
Исайас
Исайас
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес