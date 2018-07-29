Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 81
Кузяев 85
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
29 июля 2018, 14:00 МСК
29.07.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Занев
Петар Занев
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
8
Комолов
Павел Комолов
90
17
Зотов
Александр Зотов
90
9
Бодул
Дарко Бодул
56
11
Саркисов
Артур Саркисов
83
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
47
Филиппов
Михаил Филиппов
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
10
Комков
Михаил Комков
83
Харитонов
Александр Харитонов
77
Костюков
Михаил Костюков
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
48
Кутьин
Александр Кутьин
91
Обрадович
Марко Обрадович
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
84
Мак
Роберт Мак
85
23
Эрнани
Эрнани
69
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
0
Шатов
Олег Шатов
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
81'
81'
89
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
2
Анюков
Александр Анюков
28
Чернов
Евгений Чернов
0
Нету
Луиш Нету
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
85'
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
10
Ригони
Эмилиано Ригони
29
Заболотный
Антон Заболотный
11
Дриусси
Себастьян Дриусси