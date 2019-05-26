Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 26
Дриусси 57
Ерохин 60
Дриусси 71
4:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Торбинский 84
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
26 мая 2019, 14:00 МСК
26.05.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
7
Азмун
Сердар Азмун
26'
26'
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
13
Нету
Луиш Нету
88
2
Анюков
Александр Анюков
80
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
60'
60'
90
20
Мак
Роберт Мак
46
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
57'
71'
57', 71'
90
Запасные
32
Городовой
Алексей Городовой
41
Кержаков
Михаил Кержаков
6
Иванович
Бранислав Иванович
19
Смольников
Игорь Смольников
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
30
Маммана
Эмануэль Маммана
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев
33
Эрнани
Эрнани
29
Заболотный
Антон Заболотный
Енисей
мин
27
Рожков
Павел Рожков
90
55
Юрченко
Давид Юрченко
76
78
Хубулов
Арсен Хубулов
65
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
23
Сарр
Бабакар Сарр
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
84'
84'
90
10
Комков
Михаил Комков
90
14
Семакин
Максим Семакин
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
82
Запасные
95
Едапин
Максим Едапин
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
17
Савичев
Константин Савичев
77
Костюков
Михаил Костюков
9
Соболев
Александр Соболев